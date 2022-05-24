Leyla Feray kimdir? Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir, kaç yaşında? Leyla Feray dizileri ve filmleri - Haberler

Leyla Feray kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Leyla Feray, Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ressam Pera karakterinin kim olduğu araştırılıyor. Camdaki Kız yeni oyuncu Pera kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında? Leyla Feray dizileri ve filmleri

CAMDAKİ KIZ YENİ OYUNCU PERA KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran isim Leyla Feray'dır.

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Feray, oyuncu Serhat Teoman ile birliktelik yaşıyor. Sosyla medya platformu Instagram'da @leylaferay ismiyle yer alan güzel oyuncunun, 161 bin takipçisi bulunmaktadır.

LEYLA FERAY'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 Ben Onu Çok Sevdim

"Paşa Gönlüm" (2014),

"Üç Arkadaş" (2014),

"Muhteşem Yüzyıl-Kösem" (2016)

2017 yılında "Kardeşim Benim-2" filminde "Leyla" karakterini canlandırdı.

2018 yılında bağımsız kısa film olan "Aries"te rol aldı.

2020 yılında dijital platformun mini belgesel drama dizisi "Rise of Empires: Ottoman"da "Huma Hatun" karakterini oynadı.

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