Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi günü mü değişti?

Bu akşam Leyla: Hayat Aşk Adalet yayınlanacak mı 16 Ekim Çarşamba NOW yayın akışı seyirciler tarafından araştırılıyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi bu akşam yayınlanacak mı?Leyla neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır. Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

LEYLA AŞK ADALET YENİ BÖLÜM BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?

NOW ekranlarında yayınlananLeyla: Hayat Aşk Adalet dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi bugünkü yayın akışında yer alıyor: