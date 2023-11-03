Leyla Ceylan kimdir? Leyla Ceylan ne dedi?
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FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'dan gündem oldu. Sosyal medyada hakkında sıkça paylaşımlar yapılan Ceylan hakkında Leyla Ceylan kimdir ve Leyla Ceylan ne dedi, gibi konular araştırıldı.
Leyla Ceylan spor gündeminde sıkça konuşulan isimler arasına girdi. Açıklamamalarıyla gündem olan Ceylan hakkında Leyla Ceylan kimdir? Leyla Ceylan ne dedi gibi konular merak edildi. İşte detaylar…
LEYLA CEYLAN KİMDİR?
Leyla Ceylan, hakem Hakan Ceylan'ın eşidir. Hakkında henüz detaylı bilgiler yer almayan Leyla Ceylan, spor gündemine dair açıklamalarıyla gündem oldu.
HAKAN CEYLAN KİMDİR?
İbrahim Hakan Ceylan 7 Mart 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğludur. Hakemliğe 1996 yılında başladı. 2023 yılında FIFA hakemleri listesine girdi.
Yönettiği son maçlar: