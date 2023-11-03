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Leyla Ceylan kimdir? Leyla Ceylan ne dedi?

FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'dan gündem oldu. Sosyal medyada hakkında sıkça paylaşımlar yapılan Ceylan hakkında Leyla Ceylan kimdir ve Leyla Ceylan ne dedi, gibi konular araştırıldı.