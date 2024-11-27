Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle!

Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor. Peki, Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla Neco'nun kimliğini açıklama tehdidiyle köşeye sıkışır. Nur Gazeteci'nin Tufan'a yaptığı baskıyla aileyi tekrar kontrol altına almayı başarır. Civan ise içinde olduğu bunalımdan çıkmak için tehlikeli bir yolculuğa başlar. Öte yandan Serap, Tufan'a karşı hissettiği duygular nedeniyle evlilik öncesinde büyük bir ikilem yaşamaktadır. Nur bir yandan Serap'tan kurtulmanın yolunu ararken, diğer yandan ise hamile kalan Ferda'ya zarar verme peşindedir.Gerilimin zirve yaptığı büyük finalde Leyla Civan'a ulaşmak isterken Nur'un kurduğu tuzakla karşı karşıya kalırken, Civan ise ölümle burun buruna gelecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, İpek'le ilgili gerçeği ailenin öğrenmesini sağlar. Bu sırada kendisi de hiç bilmediği bir sırla yüzleşmek zorunda kalır. Nur ise ailenin öfkesiniyatıştırmak için hem Melih'le hem de gizemli bir gazeteciyle işbirliğine gider. Tufan'ın Nur ile yaşadığı gerilim Serap'la daha fazla yakınlaşmasına neden olurken, Nur'un çöplükte çocuklar için verdiği yemek herkesi bir araya getirir. Tansiyonun hiç düşmediği gerilimli finalde, kimliğini gizlemeye çalışan Leyla hiç ummadığı anda sırrını çözen kişiyle karşı karşıya kalır.

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