DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor. Leyla 22. bölüm izle! Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 22 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 22. bölüm izleme linki var mı? Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'un kendisine kurduğu tuzakla çok zor bir duruma düşer. Nur, Leyla'nın bebeğini öldürmeye çalıştığına herkesi ikna etmeyi başarır. Civan ve Leyla evliliklerinin ardından ilk kez karşı karşıya gelirler. Köşkten ayrılmak zorunda kalan Leyla, suçsuzluğunu ispat etmek için harekete geçer. Nur'un annesi Nermin, Leyla'yı kurtaracak görüntülere sahiptir. Leyla'ya görüntüleri vermek için ise Nermin'in bir şartı vardır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla bir yandan Nermin'den görüntüleri almaya çalışırken, diğer yandan Nur'a yaptıklarının bedelini ödetecek bir tuzak hazırlar.

Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğunu düşünerek harekete geçer. Tufan, Leyla'nın yönlendirmesiyle Nur'dan DNA testi ister. Nur yaşanan olayların ardından bir magazin figürüne dönüşür. Civan ise Leyla'nın açıkladığı büyük sırla şoka uğrar. Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği gerilim dolu finalde yaşanacak sürpriz gelişme herkesi şaşkına çevirecektir.

Leyla diizsi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
img

Bir anda patladı! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
img

Yaren çadırında mikrofonu eline aldı, sesini duyanlar inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.