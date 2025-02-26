Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 22 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 22. bölüm izleme linki var mı? Leyla 22. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'un kendisine kurduğu tuzakla çok zor bir duruma düşer. Nur, Leyla'nın bebeğini öldürmeye çalıştığına herkesi ikna etmeyi başarır. Civan ve Leyla evliliklerinin ardından ilk kez karşı karşıya gelirler. Köşkten ayrılmak zorunda kalan Leyla, suçsuzluğunu ispat etmek için harekete geçer. Nur'un annesi Nermin, Leyla'yı kurtaracak görüntülere sahiptir. Leyla'ya görüntüleri vermek için ise Nermin'in bir şartı vardır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla bir yandan Nermin'den görüntüleri almaya çalışırken, diğer yandan Nur'a yaptıklarının bedelini ödetecek bir tuzak hazırlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğunu düşünerek harekete geçer. Tufan, Leyla'nın yönlendirmesiyle Nur'dan DNA testi ister. Nur yaşanan olayların ardından bir magazin figürüne dönüşür. Civan ise Leyla'nın açıkladığı büyük sırla şoka uğrar. Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği gerilim dolu finalde yaşanacak sürpriz gelişme herkesi şaşkına çevirecektir.

Leyla diizsi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.