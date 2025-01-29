Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla ve Nur yaşadıkları yüzleşmenin ardından kozlarını açık oynamaya başlarlar. Leyla intikam oyununda Nur'un yalnız kalmasını sağlayacak hamleler yapar. Nur bir yandan Leyla'ya karşı ittifaklar kurmaya çalışırken, diğer yandan kendisinden boşanmak isteyen Tufan'ı sıkıştıracak formül arayışındadır. Mali ise Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Leyla'nın intikam ateşiyle Nur'a benzeyeceğinden endişelenen Civan, ona sürpriz sonlu bir program hazırlar. Nur, Leyla'yı evden göndermek için yaptığı tehlikeli hamleyle heyecanı doruğa çıkarırken; Civan ve Leyla'nın beklenmedik hamlesi Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

LEYLA 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçer. Nur, Ela Karaca'nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi'nin küçük kızı Leyla'yı görünce neye uğradığını şaşırır. Leyla bir yandan Nur'dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan'la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar. Tansiyonun zirve yaptığı bölüm finalinde yaşanacak restleşme, başlayacak savaşın fitilini ateşleyecektir.

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