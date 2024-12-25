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Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 25 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla gerçeği öğrenen Civan'ın beklenmedik hamlesiyle büyük bir çelişkinin içine düşer. Nur ise Civan'ın annesi olduğu gerçeğini yıllardır neden sakladığını açıklamak zorunda kalır. Nur'un acı itirafı başta Mali olmak üzere herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep olur. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Güzide'yle tehlikeli bir plan yapar. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Civan Ela'nın aslında Leyla olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, Nur'un sürpriz kararı Leyla'nın intikam planını alt üst edecektir.

Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla gerçeği öğrenen Civan'ın beklenmedik hamlesiyle büyük bir çelişkinin içine düşer. Nur ise Civan'ın annesi olduğu gerçeğini yıllardır neden sakladığını açıklamak zorunda kalır. Nur'un acı itirafı başta Mali olmak üzere herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep olur. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Güzide'yle tehlikeli bir plan yapar. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Civan Ela'nın aslında Leyla olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, Nur'un sürpriz kararı Leyla'nın intikam planını alt üst edecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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