Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 25 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 15. bölüm izleme linki var mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Ferda'nın hayatını kurtarmasına rağmen Nur'un hedefindedir. Nur bir yandan Leyla'yı evden gönderecek hamleler yaparken, diğer yandan Civan'la ilişkisini onarmaya çalışır. Öte yandan cemiyet dergisinin yeni yıl kapağına çıkmak isteyen Arzu, Nur'un sürpriziyle karşılaşır. Yılbaşı için geri sayım başladığındaysa Tufan'ın aldığı karar Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirirken, Civan'ın Leyla ile ilgili şüpheleri gerçeğin kapısını aralayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla gerçeği öğrenen Civan'ın beklenmedik hamlesiyle büyük bir çelişkinin içine düşer. Nur ise Civan'ın annesi olduğu gerçeğini yıllardır neden sakladığını açıklamak zorunda kalır. Nur'un acı itirafı başta Mali olmak üzere herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep olur. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Güzide'yle tehlikeli bir plan yapar. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Civan Ela'nın aslında Leyla olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, Nur'un sürpriz kararı Leyla'nın intikam planını alt üst edecektir.

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