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Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 4 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Gazeteci Rasim'in sürpriz hamlesiyle zor duruma düşer. Tufan ailesini korumak için her şeyi itiraf etmeye karar verir. Nur'un tehlikeli iş birliği teklifi Leyla'yı bir seçim yapmaya zorlar. Öte yandan Civan ise öz annesiyle ilgili çok önemli bir ipucuna ulaşmıştır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla yaptığı hamleyle, Civan ve Nur'un büyük bir yüzleşme yaşamasını sağlar.

LEYLA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un tuzağına düşmenin şokunu atlatamadan yanlarına gelen sürpriz isimle bir şok daha yaşar. Civan ise çocukluğuyla ilgili hatırladıklarından yola çıkarak gerçek annesinin izini sürmeye başlar.Civan'ın Neco'ya yaptığı sürpriz teklif başta Nur ve Mali olmak üzere tüm aileyi şaşkına çevirir.Gazeteci Rasim'in geçmişiyle ilgili yaptığı şantaj Nur'u köşeye sıkıştırırken, Leyla'nın eve çağırdığı gizemli misafir tüm dengeleri değiştirecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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