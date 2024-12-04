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Leyla 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leyla 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 4 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'un tuzağına düşmenin şokunu atlatamadan yanlarına gelen sürpriz isimle bir şok daha yaşar. Civan ise çocukluğuyla ilgili hatırladıklarından yola çıkarak gerçek annesinin izini sürmeye başlar.Civan'ın Neco'ya yaptığı sürpriz teklif başta Nur ve Mali olmak üzere tüm aileyi şaşkına çevirir.Gazeteci Rasim'in geçmişiyle ilgili yaptığı şantaj Nur'u köşeye sıkıştırırken, Leyla'nın eve çağırdığı gizemli misafir tüm dengeleri değiştirecektir.

LEYLA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla Neco'nun kimliğini açıklama tehdidiyle köşeye sıkışır. Nur Gazeteci'nin Tufan'a yaptığı baskıyla aileyi tekrar kontrol altına almayı başarır. Civan ise içinde olduğu bunalımdan çıkmak için tehlikeli bir yolculuğa başlar. Öte yandan Serap, Tufan'a karşı hissettiği duygular nedeniyle evlilik öncesinde büyük bir ikilem yaşamaktadır. Nur bir yandan Serap'tan kurtulmanın yolunu ararken, diğer yandan ise hamile kalan Ferda'ya zarar verme peşindedir.Gerilimin zirve yaptığı büyük finalde Leyla Civan'a ulaşmak isterken Nur'un kurduğu tuzakla karşı karşıya kalırken, Civan ise ölümle burun buruna gelecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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