Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 20 Kasım Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla Neco'nun kimliğini açıklama tehdidiyle köşeye sıkışır. Nur Gazeteci'nin Tufan'a yaptığı baskıyla aileyi tekrar kontrol altına almayı başarır. Civan ise içinde olduğu bunalımdan çıkmak için tehlikeli bir yolculuğa başlar. Öte yandan Serap, Tufan'a karşı hissettiği duygular nedeniyle evlilik öncesinde büyük bir ikilem yaşamaktadır. Nur bir yandan Serap'tan kurtulmanın yolunu ararken, diğer yandan ise hamile kalan Ferda'ya zarar verme peşindedir.Gerilimin zirve yaptığı büyük finalde Leyla Civan'a ulaşmak isterken Nur'un kurduğu tuzakla karşı karşıya kalırken, Civan ise ölümle burun buruna gelecektir.

LEYLA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan ile yaşadığı aşkın heyecanı içindedir. Civan ise Ceren'den ayrılma kararını ailesine açıklamaya karar verir. Öte yandan Nur Melih'in şantajı sonrası köşeye sıkışmıştır. Civan ve Ceren'in ayrılmaması için sürpriz bir hamle yapan Nur herkesi şaşkına çevirirken, Leyla ise aşkı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.