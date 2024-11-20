Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 14 Kasım Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 10. bölüm izleme linki var mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, İpek'le ilgili gerçeği ailenin öğrenmesini sağlar. Bu sırada kendisi de hiç bilmediği bir sırla yüzleşmek zorunda kalır. Nur ise ailenin öfkesiniyatıştırmak için hem Melih'le hem de gizemli bir gazeteciyle işbirliğine gider. Tufan'ın Nur ile yaşadığı gerilim Serap'la daha fazla yakınlaşmasına neden olurken, Nur'un çöplükte çocuklar için verdiği yemek herkesi bir araya getirir. Tansiyonun hiç düşmediği gerilimli finalde, kimliğini gizlemeye çalışan Leyla hiç ummadığı anda sırrını çözen kişiyle karşı karşıya kalır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan ile yaşadığı aşkın heyecanı içindedir. Civan ise Ceren'den ayrılma kararını ailesine açıklamaya karar verir. Öte yandan Nur Melih'in şantajı sonrası köşeye sıkışmıştır. Civan ve Ceren'in ayrılmaması için sürpriz bir hamle yapan Nur herkesi şaşkına çevirirken, Leyla ise aşkı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

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