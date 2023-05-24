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Lexus yeni modeli LBX'i tanıtmaya hazırlanıyor

Lexus yeni modeli LBX'i tanıtmaya hazırlanıyor

Otomobil Haberleri

Lexus, yeni modeli LBX’in örtüsünü 5 Haziran’da kaldırmaya hazırlanırken, modelle ilgili ilk görseller paylaşıldı.

Lexus, yeni modeli LBX'in örtüsünü 5 Haziran'da kaldırmaya hazırlanırken, modelle ilgili ilk görseller paylaşıldı.

Detay görsellere göre Lexus'un yeni SUV modellerinde bir imza haline gelen şerit ışıklandırma LBX modelinde de kullanılacak ve ilk bakışta özel bir model olduğunu belli edecek.

Aynı şekilde tamamen yeni LBX'in önünden de bir kesit paylaşan Lexus, aracın yeni tasarımından ipuçları verdi. LBX, kendine özgü L motifli ön farı, akıcı kaput çizgisi ve yeni ön panjur tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

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