Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

Lexus, Black Panther serisinin devam filmi olan "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminde tam elektrikli RZ 450e modeliyle Wakanda'nın seçkin Dora Milaje savaşçılarının yanına katılıyor.

Marka daha önce LC 500 ile gerçekleştirdiği Marvel Studios Black Panther işbirliğini yeni filmde de sürdürüyor.

11 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filmi, yeni fragmanıyla sinemaseverlerin heyecanını daha da artırdı. İlk gösterim öncesi yayınlanan fragmanda Lexus'un elektrikli modeli RZ 450e, Dora Milaje savaşçıları tarafından kullanılıyor.

Heyecan verici fragmanda Danai Gurira'nın rol aldığı General Okoye karakteri, bir konuşmacı olarak görevini yerine getirmek üzere araç içerisinde hazırlık yaparken, kendisini aksiyon dolu bir kovalamaca sahnesi içerisinde buluyor.

RZ 450e bu kovalamacanın içerisinden hassas One Motion Grip direksiyonu, üstün denge sağlayan DIRECT4 dört çeker sistemi ile ön ve arka tekerleklere kesintisiz şekilde güç sağlayan e-Axle motorları sayesinde başarıyla kurtuluyor.