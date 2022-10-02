Lexus'un Spindle Ön Panjur'u evrimini sürdürüyor

Lexus'un karakteristik marka imzasını oluşturan Spindle Ön Panjur tasarımı, ilk kez 2011 yılında LF-Gh konseptinde gösterilmişti.

Bu konseptin örtüsünün kaldırılmasının ardından bir yıl sonra ise dördüncü nesil GS lüks sedan ortaya çıktı. O zamandan bu yana Lexus bu özel tasarım dilini her modeline farklı desenler ve boyutlarla uygulamaya devam etti.

Görsel olarak ilk bakışta bir Lexus'un tanınmasını sağlayan bu tasarım dilinin arkasında Lexus modellerinin sofistike ve zarif yaklaşımı yatıyor.

Lexus tasarım dilinin bir imzası haline gelen bu Spindle, yani eksen şekilli ön panjur, otomobillerin yanı sıra Lexus'un desteklediği Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi için yapılan fütüristik Skyjet uzay aracı ve Brüksel Havalimanı'ndaki Loft lounge alanının motiflerinde de kullanıldı.

Bu tasarım 10 yıl içerisinde Lexus araçlarının genel tasarım teması haline geldi. Lexus'un yeni dönem modellerinde bu tasarım dili artık Spindle Gövde olarak karşımıza çıkmaya başladı ve bu ön panjur ile gövde arasında daha kesintisiz bir bağlantı kuruldu.

Lexus'un tam elektrikli aracı RZ 450e bu konseptle tasarlandı. Elektrikli araçların konvansiyonel araçlara göre daha az soğutma ihtiyacı duymasıyla birlikte tasarımcılar daha fazla özgürlük alanı elde ettiler ve bunun sonucunda RZ'nin tasarımını daha etkileyici hale getirdiler. Bu şekil aracın ön bölümünde belirgin bir şekilde yer almaya devam ederken, alçak kaput çizgisi ve daha cesur ön kanatlarla bu etki daha da artırıldı. Farlarla birlikte entegre hale getirilen tasarım anlayışı, aracın arkasına doğru akıcı şekilde ilerleyerek daha güçlü ve ayırt edici bir görünüm sağlıyor.