Lexus RZ, Euro NCAP'ten 5 Yıldız Aldı

Premium otomobil üreticisi Lexus'un tamamen yeni modeli RZ, bağımsız araç güvenliği test kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi.

Türkiye'de 2023'ün son çeyreğinde satışa sunulacak elektrikli RZ, çekici tasarımı, yüksek verimliliği ve teknolojilerinin yanı sıra güvenliğiyle de öne çıkıyor.

Açıklanan çarpışma testi sonuçlarına göre Lexus'un tam elektrikli modeli RZ, tüm kategorilerden yüksek puanlar aldı. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 87; çocuk yolcu korumasında yüzde 87; yayalar gibi diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 84 ve güvenlik asistanları performansında yüzde 81'lik bir oran elde edildi.

Lexus RZ, çarpışma testlerinde farklı yaş, boy ve boyutlardaki yolculara yönelik her açıdan en iyi korumayı sağlarken aynı zamanda yenilikçi çarpışma önleme sistemleri ve birçok yeni aktif güvenlik teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Bununla birlikte RZ, Euro NCAP'ın son 2023 standartlarına göre "Çocuk Algılama" teknolojisiyle de ödüllendirilen ilk araç oldu. Bu teknoloji, ön koltukta veya arka koltukta, araçtan inerken bir çocuğun veya bebeğin bırakılma olasılığına karşı uyarı yaparak, özellikle sıcak havalarda hayat kurtaran bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Güçlü bir platforma ve gövde yapısına sahip RZ'nin bataryası şasinin altına konumlandırıldı ve dokuz hava yastığı standart olarak yüksek pasif güvenlik sağlıyor. RZ de, tüm Lexus modelleri gibi kapsamlı gelişmiş güvenlik ve sürücü asistanları sistemlerini içeren Lexus Safety System + ile donatıldı. Üçüncü nesil Lexus Safety System + daha fazla riski tespit ederek önleyebiliyor. Bu güvenlik özellikleri arasında Çarpışma Önleyici Sistem, Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi ve Proaktif Sürüş Asistanı bulunuyor. Lexus, geniş kapsamlı sürücü destek teknolojileriyle, RZ modelini de yoldaki en güvenli araçlardan biri haline getirdi.