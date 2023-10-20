Lexus markası, lüks ve konfor odaklı yeni otomobillerini Türkiye'de satışa sunuyor. Yeni modeli LM, ultra lüks ve konforlu bir salon konseptini otomobilin içine taşıyor. Özelleştirilebilir özellikleri ve yüksek standartlarıyla dikkat çeken araç, Japon misafirperverliği ile birleştiriliyor. LM'nin fiyatı ise 4 kişilik VIP versiyonunda 10 milyon 900 bin TL, 7 kişilik versiyonunda ise 8 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Lexus markasını duymayan yoktur ancak bir Lexus sahibi olan oldukça azdır. Genel olarak lüks ve konfor odaklı ilerleyen marka yeni otomobillerini de eski müşterilerine satmayı tercih ediyor. Japonya'nın lüks alışkanlarını dünyaya pazarlayan Lexus özellikle bir dönem "otomobilin içinde orkide yetiştirmek" sloganlı klima sistemi reklamı ile bilinen marka bugün itibariyle lüks minibüsü LM ile Türkiye'de! İşte detaylar…

Lexus LM Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı!

Tamamen yeni olan Lexus LM Japonya'daki satış başarısı ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Selanik'te gerçekleştirilen lansman ile Türkiye'de satışa başladı. Ultra lüks ve konforlu bir salon konseptini otomobilin içine taşımak isteyen marka bu kapsamda ciddi araştırma ve geliştirme yatırımlarında bulundu. Bunun ışığında birçok rapor hazırlandı.

Raporların hazırlanma sürecinde varlıklı müşterileri ile görüşen Lexus onların istekleri doğrultusunda tamamen özelleştirilebilir lüks bir minibüs ortaya koydu. ve tabi her zaman vurgulanan Japon misafirperverliği ile birleştirilen araç lüks standartlarını en yüksek noktaya taşımayı hedefliyor. Markanın yeni modeli LM toplam 28 hoparlörden oluşan bir ses sistemine sahip.

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Bunların yanında LM sahiplerine özel olarak tasarlanan 48 inç ana ekran, bir buzdolabı ve seperatöre sahip olan model tamamen ayarlanabilen özel deri koltuklara sahip. Şoför mahalli ve arka tarafı birbirinden ayıran özel ara duvara sahip olan LM tüm bunları sade bir tasarım ile bir araya getirmiş durumda. Otomobilin ön ve arka dış tasarımı ise sportif bir havada diyebiliriz.

Lexus LM Türkiye fiyatı!

Yeni Lexus LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu 10 milyon 900 bin TL'den Türkiye'ye giriş yaparken aracın 7 kişilik versiyonu ise 8 milyon 900 bin TL'ye satılacak. Aracın tüm versiyonlarında ise 2.5 litre hacme sahip benzinli motora entegre elektrikli motor ile kendi kendini şarj eden hibrit motor kullanılıyor.