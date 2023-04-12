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Lexus LM Şangay'da gün ışığına çıkıyor

Lexus LM Şangay'da gün ışığına çıkıyor

Otomobil Haberleri

Lexus, Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’nda tamamen yeni LM modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Lexus, Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda tamamen yeni LM modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

LM, 18 Nisan'da dünya prömiyeriyle otomotiv dünyasına tanıtılacak.

Lexus'un Avrupa'daki ürün gamını genişletecek olan yeni LM, markayı tamamen yeni bir segmentte temsil edecek. Lexus'un konfor seviyesi ve işçilik kalitesinin daha da ileriye taşınacağı belirtilen LM, markanın minivan segmentindeki amiral gemisi olacak.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

Shanghai Lexus Otomobil Haberler

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