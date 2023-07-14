Lexus Avrupa'da Satışlarını Yüzde 43 Artırdı

İlk 6 ayda Avrupa'da 34 binin üzerinde satış gerçekleştiren Premium otomobil üreticisi Lexus, satışlarında önceki yıla göre yüzde 43 artış sağladı.

Şirket açıklamasına göre, sunduğu farklı hizmetler, "kişiselleştirilmiş lüks" ve Omotenashi misafirperverlik anlayışı gibi marka DNA'sını oluşturan unsurları otomobilleriyle de birleştiren Lexus, tüm pazarlarda daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

İlk 6 ayda Avrupa'da 34 binin üzerinde satış gerçekleştiren Lexus, satışlarında önceki yıla göre yüzde 43 artış sağlamayı başardı. Bununla birlikte hibritler dahil elektrik motoruna sahip araçların satış oranı 6 puan artarak yüzde 86'ya yükseldi.

Lexus'un RX, NX, UX, GX ve LX gibi modellerden oluşan geniş SUV ürün gamı, Avrupa'da toplam satışların yüzde 85'ini temsil etti. Avrupalı kullanıcıların yaşam tarzlarına da hitap eden Lexus SUV'ları, tasarımı, teknolojisi, sessiz sürüşü, performansı ve yüksek verimliliğiyle takdir gördü. Lexus, 2023 yılının ilk yarısında yeni ürünler tanıtarak ve tedarik konusunda yaşanan aksaklıkları iyileştirerek güçlü satış rakamları elde etti.

Lexus'un Avrupa'da büyümesini sağlayan modeller önceki yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 59 satış artışı elde edilen NX ve yüzde 42 artış gösteren yeni nesil RX oldu. Lexus NX'in satış adedi 11 bin 869 olurken, UX 8 bin 334 adet ve RX 7 bin 137 adet satıldı. Bununla birlikte tam elektrikli RZ'nin satış adedi ise 701 adet oldu.

Markanın Türkiye'deki istikrarlı yükselişi 2023'ün ilk 6 ayında da devam etti. Mart ayında satışa sunulan, kendi kendini şarj eden RX 350h hibrit, dışardan da şarj edilebilen RX 450h+ plug-in hibrit ve performans odaklı RX 500h turbo hibrit ile üç farklı versiyonun sunulduğu RX ürün ailesi ilgi gördü. Satış rakamlarıyla da RX, markanın Türkiye'de en çok satılan modeli oldu. Bununla birlikte Lexus satışlarında Türkiye'de geçen yıla göre yüzde 65 artış elde edildi.