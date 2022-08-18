Son zamanlarda gündeme gelen magazin haberleri ile insanların aklında oluşan Lewis Hamilton kimdir? Sorusunu ve merak edilen daha birçok soruyu sizler için yanıtladık. Peki birçok kişi tarafından merak Lewis Hamilton kimdir? Kaç yaşında? Lewis Hamilton hangi takımda yarışıyor?

F1'de kaydettiği başarılar sayesinde birçok kişi tarafından tanınan F1 pilotu, aynı zamanda çapkınlığı ile de ön plana çıkıyor. Formula 1 yarışlarında kazandığı başarılar ile birlikte dünyanın en iyi F1 pilotları arasında yer alıyor. Ayrıca Hamilton, Formula 1'de yarışan ilk siyahi pilot olma özelliğini de taşımaktadır. Peki birçok kişi tarafından merak Lewis Hamilton kimdir? Kaç yaşında? Lewis Hamilton hangi takımda yarışıyor?

LEVİS HAMİLTON KİMDİR?

Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir.2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ''lk Siyahi Şampiyon Pilot ''ünvanını elde etmiştir. 2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazanmıştır.

LEVİS HAMİLTON KAÇ YAŞINDA?

Ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton 1985 yılında dünyaya gelmiştir ve 37 yaşındadır.

EVİS HAMİLTON HANGİ TAKIMDA YARIŞIYOR?

Formula 1 Dünya Şampiyonasında, Mercedes-AMG F1 takımı adına yarışmaktadır.