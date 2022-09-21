Levrek Marin tarifi! Masterchef Levrek Marin nedir, nasıl yapılır? Levrek Marin gerekli malzemeler nelerdir? Levrek Marin hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Eylül yarışmasında şefler tarafından Levrek Marin yapılması istendi. Peki Masterchef Levrek Marin nasıl yapılır? Levrek Marin için gerekli malzemeler nelerdir? Levrek Marin yemek tarifi! Levrek Marin nasıl yapılır? Levrek Marin yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Levrek Marintarifi oldu. Peki en güzel Levrek Marin yemek tarifi nasıldır? Levrek Marin yemeği nasıl yapılır? Levrek Marin için gerekli malzemeler nelerdir? Levrek Marin nasıl yapılır? Levrek Marin için gerekenler neler?

LEVREK MARİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler :

2 adet levrek

1 tatlı kaşığı tuz

1 y.k şeker

3 y.k sızma zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

1.5 adet lime suyu veya limon

1 adet lime kabuğu rendesi

Yarım portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

1 yemek kaşığı hardal (taneli bulursanız daha da güzel)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR? LEVREK MARİN TARİFİ

Levrekleri derisiz fileto olarak alın veya kendiniz ayıklayın.

Kılçıklarını temizleyin. Uzun ince şekilde doğrayın.

Soğanı ince uzun doğrayın ve tuz ile karıştırın. Üzerine ol soğuk su ilave edip 1 saat beklemeye bırakın. Yıkadıktan sonra soğanı süzün.

Sos için lime, portakal suyu, hardal, zeytinyağı, lime, portakal kabuğu, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Sosun mutlaka tadına bakın damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

Levreklerin üzerine sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

Servisten önce sosun yarısını süzün.

Çok sulu sevenler varsa süzme yenilir.

Taze nane ve kapari ile servis edin.

Afiyet olsun.

LEVREK AÇARKEN VE TEMİZLERKEN HANGİ BIÇAK KULLANILIR?

Levrek gibi büyük balıkları temizlerken ve açarken kullanılacak bıçak dikkatli seçilmelidir. Fileto haline getirmek istiyorsanız balığı ilk olarak düzgün bıçağınız olması gerekir. Levrek fileto için seçilecek bıçak ise ince uzun fileto bıçağıdır. Ayrıca bıçağınızın keskin olması, balığın israf edilmeden ve düzgün bir şekilde kesmeniz açısından önemlidir.