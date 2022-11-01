Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Leverkusen - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Leverkusen-Club Brugge maçı canlı izle!

Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Leverkusen - Club Brugge maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Leverkusen - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Leverkusen - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Leverkusen-Club Brugge maçı exxen canlı izle! Şampiyonlar Ligi Exxen canlı izleme linki!

LEVERKUSEN - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Leverkusen- Club Brugge maçı 1 Kasım tarihinde saat 20:45'te oynanacak.

LEVERKUSEN - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leverkusen- Club Brugge maçı Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.