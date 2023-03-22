Levent Sürme kimdir? Levent Sürme hangi takımlarda görev yaptı?
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TFF, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'ndaki yeni görevlendirmeleri açıkladı. U21 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Levent Sürme, U19'a Ali Nadir Başkan, U18'e Övünç Soykan Başar, U17'ye ise Uğur İnceman getirildi. Peki, Levent Sürme kimdir? Levent Sürme hangi takımlarda görev yaptı?
TFF, U21 Milli Takımı'nın başına Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı. Orhan Şam ve Sabri Sarıoğlu ise U19'da teknik direktör Ali Nadir Başkan'ın yardımcılıklarını yapacak. Gelişmeler sonrası Levent Sürme kimdir? Levent Sürme hangi takımlarda görev yaptı?
LEVENT SÜRME KİMDİR?
Levent Sürme (d. 30 Mart 1983), Türk teknik direktör. Almanya'da Augsburg ve Leipzig'in altyapılarında görev aldıktan sonra, 2021 yılında Stefan Kuntz'un yardımcısı olarak Türkiye millî takımında görev aldı. Mart 2023 itibariyle Türkiye 21 yaş altı millî takımını çalıştırmaktadır.