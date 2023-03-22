TFF, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'ndaki yeni görevlendirmeleri açıkladı. U21 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Levent Sürme, U19'a Ali Nadir Başkan, U18'e Övünç Soykan Başar, U17'ye ise Uğur İnceman getirildi. Peki, Levent Sürme kimdir? Levent Sürme hangi takımlarda görev yaptı?

TFF, U21 Milli Takımı'nın başına Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı. Orhan Şam ve Sabri Sarıoğlu ise U19'da teknik direktör Ali Nadir Başkan'ın yardımcılıklarını yapacak. Gelişmeler sonrası Levent Sürme kimdir? Levent Sürme hangi takımlarda görev yaptı?

LEVENT SÜRME KİMDİR?