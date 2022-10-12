Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca neden öldü?

Sevilen oyuncu Levent Kırca'nın ne zaman öldüğü merak ediliyor. Ekranlarda başarılı olan sanatçının projeleri halen sevilerek izleniyor. Vatandaşlar ise ekranların usta ismi Levent Kırca'nın ne zaman öldüğünü ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca neden öldü?