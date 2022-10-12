Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca neden öldü?
Gündem Haberleri
Sevilen oyuncu Levent Kırca'nın ne zaman öldüğü merak ediliyor. Ekranlarda başarılı olan sanatçının projeleri halen sevilerek izleniyor. Vatandaşlar ise ekranların usta ismi Levent Kırca'nın ne zaman öldüğünü ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca neden öldü?
Levent Kırca ne zaman öldü? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Televizyon ekranlarının sevilen ismi Levent Kırva birçok çeşitli projede yer alarak başarısından söz ettirdi. Vatandaşlar ise ekranların usta ismi Levent Kırca'nın ne zaman öldüğünü ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Levent Kırca ne zaman öldü? Levent Kırca neden öldü?
LEVENT KIRCA NE ZAMAN ÖLDÜ?
2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.