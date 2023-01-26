2 sezon Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından arama motorlarında Levent Güner kimdir? Levent Güner öldü mü, neden öldü? soruları aratıldı.

Yayınlandığı dönem televizyon tarihine damga vuran günümüzde bile tekrar bölümleri izlenmeye devan eden Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Levent Güner, yaşamını yitirdi. Arama motorlarında ise Levent Güner kimdir? Levent Güner öldü mü, neden öldü? soruları aratıldı.

LEVENT GÜNER KİMDİR?

Levent Güner, 14 Haziran 1964 tarihinde doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro bölümünde tamamladı.Eski Bir Sevda' adında bir de albümü bulunan Güner, 1992'de Mem û Zîn, 1995'te Böcek, 1995'te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.

LEVENT GÜNER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Levent Güner, Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon rol almıştı.