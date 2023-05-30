Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Levent Gültekin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Levent Gültekin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Levent Gültekin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Levent Gültekin'in hayatını araştırıyor. Peki, Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin (d. 1972, Göle, Ardahan), Türk yazar ve gazetecidir. Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Aslen Kürt olan Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Saldırıya uğraması

8 Mart 2021 tarihinde, Halk TV'de katılacağı programa giderken bir grubun fiziksel saldırısına uğradı. Olayla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 22 Mart 2021 tarihinde üç kişi gözaltına alındı.