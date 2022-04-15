Levent Gültekin kimdir? Hayatı ve biyografisi! Gazeteci Levent Gültekin kaç yaşında, nereli?

ARDAHAN (Haberler.com) - Levent Gültekin kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk yazar ve gazeteci olan Levent Gültekin, mesleğine Yeni Şafak gazetesine girişiyle başlamıştı. Şatafatlı Mağlubiyet , Onurlu Çıkış gibi kitapların da yazarı olan Levent Gültekin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Aslen Kürt olan Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Gazetecilik hayatı

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

Kitapları

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)

LEVENT GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Levent Gültekin, 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.