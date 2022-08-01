Levent Göktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Levent Göktaş'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Levent Göktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Levent Göktaş'ın hayatı ve biyografisi!

Levent Göktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Levent Göktaş'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Levent Göktaş geliyor. Peki, Levent Göktaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? Levent Göktaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Son dönemde merak edilen isimler arasında yer alan Levent Göktaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Levent Göktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Levent Göktaş'ın hayatı ve biyografisi nedir?

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş (d. 8 Haziran 1959; Erbaa, Tokat) Çerkes asıllı Türk asker ve avukat.

Levent Göktaş doğum tarihi : 8 Haziran 1959

Levent Göktaş kaç yaşında : 63 yaşında

Levent Göktaş nereli : Tokat

Levent Göktaş mesleği ne : Asker ve Avukat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Levent Göktaş Gündem Politika Haberler

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