Levent Filizli kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı Levent Filizli kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı Levent Filizli kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Levent Filizli kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı Levent Filizli nereli? Detaylar haberimizdedir…

LEVENT FİLİZLİ KİMDİR?

Levent Filizli, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.