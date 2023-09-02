Beşiktaş'ın eski as başkanlarından Levent Erdoğan hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında yer alan Levent Erdoğan Kimdir? Levent Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Levent Erdoğan Kimdir? Sorusu, son zamanlarda birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Beşiktaş'ın eski as başkanları arasında yer almakta olan Levent Erdoğan, zaman zaman yaptığı yorumlar ile birçok kez gündeme gelmeyi başarmıştı. Peki, Levent Erdoğan Kimdir? Levent Erdoğan hayatı ve biyografisi!

LEVENT ERDOĞAN KİMDİR?

Levent Erdoğan 1958 yılında doğdu. İlk birinciliğini 1978 yılında kazandı. 1983 ve 1987 yıllarında Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1983 yılında Balkan ikincisi, 1984'te Avrupa dördüncüsü oldu. Koparmada 100, silkmede 125 kilo kaldırdı. Milli takım antrenörlüğü yaptı. Ayrıca Beşiktaş'ın eski as başkanları arasında yer almaktadır.