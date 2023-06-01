Next Akademi kurucusu Levent Erden'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Levent Erden kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor? Levent Erden ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Levent Erden geliyor. Peki, Levent Erden kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Levent Erden'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

LEVENT ERDEN KİMDİR?

Levent Erden 1957 İstanbul doğumludur. Levent Erden Galatasaray Lisesi mezunudur ve Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yapan Levent Erden Bilgi Üniversitesi'nde Next Academy Öğretim Üyesi'dir. Levent Erden, Bilgi Üniversitesinin kuruluşu aşamasında katkıda bulunmuştur. Meslek hayatına reklamcı olarak başlayan Levent Erden sonrasında kendi pazarlama danışmanlığı şirketini kurmuştur. Aktif TV'nin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Levent Erden, Bilgi Üniversitesi MBA ve e-MBA programlarında "Pazarlama", "Entegre Pazarlama İletişimi", "Reklam ve Tüketici Davranışları" konularında dersler vermektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Levent Erden'in Twitter'da toplamda 329 bin takipçisi bulunmaktadır.