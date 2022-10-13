Dilan Çıtak ile evliliğinin ardından Levent Dörter hayatı son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Levent Dörter müziğe olan tutkusu sayesinde üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti. Peki, Levent Dörter kimdir? Levent Dörter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Levent Dörter hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter dünyaevine girdi. Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin düğününe ise pek çok isim katıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından müziğin birçok alanında eğitimli olan Levent Dörter'in hayatı merak ediliyor. Peki, Levent Dörter kimdir?Levent Dörter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Levent Dörter hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, (d. 18 Eylül 1980, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısıdır.

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi. Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "Hadi" single çalışması Türkiye'de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip unvanlarını almayı başardı.

2020 yılında son single çalışması "Bilmiyorum"u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs başta olmak üzere en çok tercih edilen performans sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

Aşka Saygımdan (2011) GNL

Hoşçakal (2014) GNL

EP'leri

Öpmek Lazım (2012) GNL

Single'ları

Hadi (2015) GNL

Ayrıla Ayrıla (2016) GNL

Bilmiyorum (2020) Poll Production

Son Kez (2022) Poll Production