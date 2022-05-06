Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Levante - Real Sociedad maçı şifresiz mi?
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La Liga hedefine ulaşmak isteyen Levante - Real Sociedad bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Levante - Real Sociedad maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
La Liga heyecanla beklenen müsabakada Levante - Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Levante - Real Sociedad maçı şifresiz mi? Levante - Real Sociedad maçı hakemi kim? Levante - Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Levante - Real Sociedad La Liga maçı, 06.05.2021 Cuma bugün saat 22.00'de başlayacak.
Levante - Real Sociedad La Liga maçıS Sport'tan yayınlanacak.
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