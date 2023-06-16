Letonya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Letonya - Türkiye şifresiz mi?
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UEFA Euro 2024 Elemeleri hedefine ulaşmak isteyen Letonya - Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Letonya - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman?
UEFA Euro 2024 Elemeleri heyecanla beklenen müsabakada Letonya - Türkiye karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Letonya - Türkiye maçı şifresiz mi? Letonya - Türkiye maçı hakemi kim? Letonya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Letonya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Letonya - Türkiyemaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Letonya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, CBC Sport, TRT 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Letonya-Türkiye Maçı, 16 Haziran Cuma günü oynanacak.
Letonya-Türkiye Maçı, saat 21:45 başlayacak.
Letonya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Riga'da, Daugavas Stadyumu'nda oynanacak.