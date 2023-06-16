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Letonya Türkiye maçında VAR var mı? EURO 2023'te VAR var mı?

Letonya Türkiye maçında VAR var mı? EURO 2023'te VAR var mı?

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Peki, Letonya Türkiye maçında VAR var mı? EURO 2023'te VAR var mı?

Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Peki, Letonya Türkiye maçında VAR var mı? EURO 2023'te VAR var mı?

İlk 11'ler;

Letonya

Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

EURO 2024 Elemeleri'nde VAR hakemi uygulaması var.

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