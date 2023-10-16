UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Letonya- Türkiye maçında karşı karşıya gelecek. Letonya- Türkiye hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Letonya- Türkiye maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Letonya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya- Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Letonya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya- Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Letonya- Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Letonya- Türkiye maçı şifresiz mi ve Letonya- Türkiye maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Letonya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya- Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

17-10-2023 LETONYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Letonya ile Türkiye arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGI GÜN?

Letonya-Türkiye Maçı, 17 Ekim Salı günü oynanacak.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Letonya-Türkiye Maçı, saat 15:00 başlayacak.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Letonya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, Jelgava'da, Zemgales Olimpiskais centrs Stadyumu'nda oynanacak.