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Letonya-Türkiye maç kadrosu 11'ler! Türkiye 11'i belli oldu mu? Türkiye Letonya maçı 11'leri kimler var?

Letonya-Türkiye maç kadrosu 11'ler! Türkiye 11'i belli oldu mu? Türkiye Letonya maçı 11'leri kimler var?

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Bu akşam oynanacak olan EURO 2024 elemeleri mücadelesi kapsamında A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç önce Türkiye milli takımımızın 11'leri belli oldu. Letonya Türkiye milli maç 11'leri açıklandı. İşte Türkiye 11'i

Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Letonya- Türkiye maç kadrosu 11'ler! Bu akşam oynanacak olan EURO 2024 elemeleri mücadelesi kapsamında A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç önce Türkiye milli takımımızın 11'leri belli oldu. Letonya Türkiye milli maç 11'leri açıklandı. İşte Türkiye 11'i haberimizde...

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir.

Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis.

Letonya - Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.

Letonya - Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

Letonya - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Letonya - Türkiye maçı Riga'da, Daugavas Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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