Letonya-Türkiye maç kadrosu 11'ler! Türkiye 11'i belli oldu mu? Türkiye Letonya maçı 11'leri kimler var?
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Bu akşam oynanacak olan EURO 2024 elemeleri mücadelesi kapsamında A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç önce Türkiye milli takımımızın 11'leri belli oldu. Letonya Türkiye milli maç 11'leri açıklandı. İşte Türkiye 11'i
Letonya- Türkiye maç kadrosu 11'ler! Bu akşam oynanacak olan EURO 2024 elemeleri mücadelesi kapsamında A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç önce Türkiye milli takımımızın 11'leri belli oldu. Letonya Türkiye milli maç 11'leri açıklandı. İşte Türkiye 11'i haberimizde...
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir.
Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis.
Letonya - Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.
Letonya - Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.
Letonya - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Letonya - Türkiye maçı Riga'da, Daugavas Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023