Letonya-Türkiye maç kadrosu 11'ler! Türkiye 11'i belli oldu mu? Türkiye Letonya maçı 11'leri kimler var?

Bu akşam oynanacak olan EURO 2024 elemeleri mücadelesi kapsamında A milli futbol takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Maç önce Türkiye milli takımımızın 11'leri belli oldu. Letonya Türkiye milli maç 11'leri açıklandı. İşte Türkiye 11'i