Letonya nerede, nüfusu kaç? Letonya başkenti neresi?
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Farklı etnik yapısı, dışarıdan soğuk duran ama içten oldukça sıcak olan insanlarıyla birçok insanın dikkatini çeken halkıyla Letonya nerededir? Letonya yüzölçümü? Letonya para birimi? Letonya yüzölçümü ne kadardır?
Avrupa'nın kuzeyinde yer alan uzun boylu insanları ile tüm dünyaya nam salmış Letonya nerededir? Letonya yüzölçümü? Letonya para birimi? Letonaya yüzölçümü ne kadardır?
Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Beyaz Rusya ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır. Letonya'nın en büyük şehri ve başkenti Riga'dır. 1 Mayıs 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.
Konum: Doğu Avrupa, Baltık denizi kıyısında, Estonya ile Litvanya arasında yer alır
Coğrafi konumu: 57 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı
Yüzölçümü: 64.589 km²
Sınır komşuları: Beyaz Rusya 167 km, Estonya 343 km, Litvanya 576 km, Rusya 282 km
İklimi: Deniz iklimi, nemlidir, kışlar orta sertlikte geçer.
Arazi yapısı: Alçak ovalar
Deniz seviyesinden yüksekliği:
En alçak noktası: Baltık Denizi 0 m
En yüksek noktası: Gaizinkalns 312 m
Doğal kaynakları: kehribar, bataklık kömürü, kireçtaşı, hidro enerji, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı (2005 verileri): tarıma uygun topraklar: %28,19
daimi ekinler: %0,45
diğer: %71,36
Sulanan arazi: 200 km² (2003 verileri)
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 35.08 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %9,3 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6,3 (2006)
İşsizlik oranı: %6.7 (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Ahşap ve ahşap ürünleri, makine ve parçaları, metaller, tekstil, gıda maddeleri
İhracat ortakları: Litvanya %11, Estonya %10,8, Almanya %10,2, Birleşik Krallık %10,2, Rusya %7,9, İsveç %7,8, Danimarka %5,3, Polonya %5,3 (2005)
İthalat ürünleri: Makine ve parçalar, kimyasallar, yakıtlar
İthalat ortakları: Almanya %13,9, Litvanya %13,6, Rusya %8,6, Estonya %7,9, Polonya %6,4, Finlandiya %5,9, Beyaz Rusya %5,8, İsveç %5,1 (2005)
Dış borç tutarı: 18.9 milyon $ (2006 verileri)
Nüfus: 2.274.735 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0,67 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -2.26 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 9.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71,33 yıl
erkeklerde: 66,08 yıl
kadınlarda: 76,85 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0,6 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7.600 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 den az (2003 verileri)
Ulus: Letonyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Leton %62,1, Rus %26,9, Beyaz Rus %3,3, Ukraynalı %2,2, Polonyalı %2,2, diğer %2,3 [2]
Din: Lutherci, Roma Katolikleri, Rus Ortodoksları
Diller: Letonca (resmi), Litvanca, Rusça.
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler (2003 verileri)
toplam nüfusta: %99,8
erkekler: %99,8
kadınlar: %99,8
Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023