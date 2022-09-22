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Letonya - Moldova maçı ne zaman, hangi kanalda? Letonya - Moldova maçı saat kaçta? Letonya - Moldova maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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LETONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Letonya - Moldova arasında Skonto stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü TV8 Buçuk'dan canlı olarak yayınlanacak.

LETONYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Letonya - Moldova arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 19:00'de başlayacak.