Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu evli mi, kiminle evli? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu şarkıları!

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LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 İstanbul doğumlu Türk, Arabesk, Fantezi ve Pop Müzik ses sanatçısı ve televizyon sunucusudur.

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda öldü. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

Albümler

2001: Karabüyü

2004: Yar Dediğin Arar

2006: Tam İsabet

2009: Zirve

EP'ler

2018: Aşk Acısı

Single'lar

2011: Kibrit

2013: Oyuncu

2014: Kahraman

2014: Bizde Böyle

Video Klipleri

"Karabüyü"

"Benden Giden Bana Döner"

"Hançer"

"Yar Dediğin Arar"

"Aşk Dediğin Yürek İster"

"Sızım Sızım"

"Bir Numara"

"Kibrit"

"Oyuncu"

"Bir An Bile Düşünmedim"

"Kahraman"

"Beni Benden Alırsan"

"Farzet"

"Bir Alo De"

"Kaç Kadeh Kırıldı"

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