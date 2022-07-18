Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı. Leo Dubois kimdir? Leo Dubois kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

LEO DUBOİS KİMDİR?