Leo Dubois kimdir? Leo Dubois kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı. Peki, Leo Dubois kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Leo Dubois kimdir?
Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı. Leo Dubois kimdir? Leo Dubois kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
LEO DUBOİS KİMDİR?
Doğum tarihi: 14 Eylül 1994
(27 yıl yaşında),
Segré, Segré-en-Anjou Bleu, Fransa
Boy: 1,78 m
Léo Michel Joseph Claude Dubois, kaptanlığını yaptığı Ligue 1 takımı Lyon ve Fransa milli takımında sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur.