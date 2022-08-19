Son zamanlarda sosyal medya üzerinde oldukça fazla izlenen lens videoları birlikte birçok kişinin aklında lensle uyunur mu? Sorusu oluştu. Peki lensle uyunur mu? Lensle uyumak zararlı mı? Tehlikeleri nelerdir?

Son zamanlarda sosyal medyada lensle uyumak hakkında birçok video paylaşılmakta. İnsanlar lensle uyunur mu? Sorusunu merak etmektedir. Lensle birlikte uyumak neden tehlikeli? Lens çıkarmadan uyumak göz sağlığı için bir tehdit oluşturur mu? Lensle uyunur mu? Lensle uyumak zararlı mı? Tehlikeleri nelerdir?

LENSLE UYUNUR MU?

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre kontak lensleri çıkarmadan uyumak göz enfeksiyonu riskini 5-6 kat arttırmaktadır. Bu sebeple lens kullanan kişilerin uyumadan önce lensleri çıkarması gerekmektedir. Gözümüzde yer alan kornea sağlığı için hava alması gerekir. Bu sebeple eğer uyurken lenslerinizi çıkarmazsanız, bu durumda kornea için gereken havayı gözünüz temin edemez ve göz sağlığınız için enfeksiyon riski oluşturur. Bu konu hakkında uzmanlar tarafından birçok açıklama ve araştırma bulunmaktadır.

LENSLE UYUDUM, NE YAPMALIYIM?

Eğer lenslerinizi çıkarmadan uyuyakaldıysanız bunun için ilk önce gözlerinizi kontrol etmelisiniz. Gözlerinizde kuruluk, kızarma, ağrı gibi şikayetleriniz varsa, hemen bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Eğer hiçbir şikayetiniz yoksa lensleri çıkartıp gözlerinizi dinlendirmelisiniz.