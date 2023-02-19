Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lens - Nantes maçı şifresiz mi?
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Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Lens - Nantes bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lens - Nantes maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lens - Nantes maçı ne zaman?
Fransa Ligue 1 heyecanla beklenen müsabakada Lens - Nantes karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lens - Nantes maçı şifresiz mi? Lens - Nantes maçı hakemi kim? Lens - Nantes maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lens - Nantes maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Lens ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Lens-Nantes Maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.
Lens-Nantes Maçı, saat 19:05 başlayacak.
Lens ve Nantes, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lens'da, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.