Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lens - Nantes maçı şifresiz mi?

Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Lens - Nantes bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lens - Nantes maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Lens - Nantes maçı ne zaman?

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19-02-2023 LENS VS NANTES MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Lens ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LENS-NANTES MAÇI BEIN SPORTS 4 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LENS-NANTES MAÇI BILYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LENS-NANTES MAÇI HANGİ GÜN?

Lens-Nantes Maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.

LENS-NANTES MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens-Nantes Maçı, saat 19:05 başlayacak.

LENS-NANTES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ve Nantes, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lens'da, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.