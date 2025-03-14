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Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı (Galatasaray Antalyaspor)?

Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı (Galatasaray Antalyaspor)?
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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın ilk 11'i açıklandı. Lemina ilk 11'de yer almadı. Peki, Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalya spor ile karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı ( Galatasaray Antalyaspor)?

LEMİNA NEDEN YOK?
Galatasaray'ın 11'İ:

Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen, Morata

Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı (Galatasaray Antalyaspor)?

Lemina yedekler arasında yer alıyor.

LEMİNA KİMDİR?

Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi.

Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı.

15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.

Ertesi sezon Marsilya, Lemina'yı 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. 2013-14 sezonunda sadece sekiz lig maçına çıkan Lemina, kulüpteki ilk yılında forma şansı bulmakta zorlandı.

Lemina, 2015 yazında aralarında Premier Lig kulüpleri Liverpool, Southampton ve West Ham United'ın da bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. Ancak transfer döneminin son günü Juventus, Lemina'yı 500.000 Avro karşılığında sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

8 Ağustos 2017'de Lemina, kulüp rekoru olan 15.4 milyon £ karşılığında beş yıllık bir anlaşma ile Southampton'a transfer oldu.

Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

30 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonuyla Fulham'a kiralandı. Sonrasında ise Fransız ekibi Nice ve son olarak da Wolverhampton Wanderers forması giydi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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