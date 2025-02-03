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Lemina Galatasaray'da mı? Lemina Galatasaray'a geldi mi?

Lemina Galatasaray'da mı? Lemina Galatasaray'a geldi mi?
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Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Lemina Galatasaray'da mı? Lemina Galatasaray'a geldi mi?

Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Peki, Lemina Galatasaray'da mı? Lemina Galatasaray'a geldi mi?

LEMİNA GALATASARAY'DA MI?

Galatasaray, Mario Lemina transferi için Wolverhampton ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Lemina Galatasaray'da mı? Lemina Galatasaray'a geldi mi?

LEMİNA BU YIL NE YAPTI?

Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

SADECE GALATASARAY'I İSTEDİ

31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Galatasaray'da forma giymek için diğer teklifleri reddetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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