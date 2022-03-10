Spartak Moskova - RB Leipzig maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Spartak Moskova - RB Leipzig maçı iptal mi edildi, neden edildi? Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL?

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

LEİPZİG - SPARTAK MOSKOVA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Maç normalde bugün 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacaktı. Fakat alınan karara göre maç iptal edildi. UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla göre Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselen takım olmuş oldu.

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