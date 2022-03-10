Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi? - Haberler

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Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?

Haberler.com - Gündem
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Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?

Bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçları oynanacak. Bugün oynanması gereken maçların başında Leipzig - Spartak Moskova geliyor. Fakat yapılan açıklamaya göre, Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi. Peki, Leipzig - Spartak Moskova maçı yok mu, neden yok, maç iptal mi edildi? 10 Mart Leipzig - Spartak Moskova maçı ertelendi mi?

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UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL?

  • Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
  • Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
  • Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
  • Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
  • Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
  • Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

LEİPZİG - SPARTAK MOSKOVA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Maç normalde bugün 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacaktı. Fakat alınan karara göre maç iptal edildi. UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla göre Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselen takım olmuş oldu.

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