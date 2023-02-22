Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı bugün başlayacak. Maçı ücretsiz ve şifresiz izlemek isteyenler maçın hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, Leipzig - Manchester City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? 22 Şubat 2023 Leipzig - Manchester City maçı ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Leipzig - Manchester City arasında oynanacak. Maçı canlı izlemek ve tam saatinde izlemek isteyenler, Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, hangi saat, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig - Manchester City maçını TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Leipzig - Manchester City maçını TV8 kanalından ücretsiz ve şifresiz olarak seyredebilirsiniz.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.