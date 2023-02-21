Leipzig Manchester City ilk 11'ler! Leipzig Manchester City maçı kadrosu ve ilk 11'ler kimler var? 21 Şubat REAL ilk 11!

Leipzig Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Peki, City maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Leipzig maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Leipzig Manchester City maç kadrosu ilk 11'ler! City maçı ilk 11'ler kimler var? Leipzig Manchester City Man City ilk 11 haberimizde yer almaktadır.

Leipzig Manchester City maç kadrosu ilk 11! Leipzig Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Peki, Leipzig Manchester City maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Leipzig Manchester City maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Leipzig Manchester City maç kadrosu ilk 11'ler! Leipzig Manchester City maçı ilk 11'ler kimler var? Leipzig ilk 11'i haberimizde...

Leipzig Manchester City MAÇ KADROSU

Maç kadrosu henüz yayınlanmadı.

Leipzig Manchester City MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig Manchester Maçı, saat 23:00'te başlayacak.

Leipzig Manchester City MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig Manchester Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.

Leipzig Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig Manchester City maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Leipzig Manchester City MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.