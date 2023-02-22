Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig - Manchester City karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Leipzig - Manchester City hangi kanalda? Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Manchester City maçı nereden izlenir?

Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Leipzig - Manchester City maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig - Manchester City karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Leipzig - Manchester City hangi kanalda? Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Manchester City maçı nereden izlenir?

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat tarihinde saat 23.00'te oynanacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig - Manchester City maçı Exxen platformunda, CBC ve Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.