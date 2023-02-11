İngiltere Premier ligininin iddialı takımlarından Leicester City ve Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Leicester City- Tottenham maçı heyecanla bekleniyor. Leicester City-Tottenham maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Leicester City-Tottenham maçı hangi kanalda? Leicester City ne zaman, saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Leicester City maçı hangi kanalda? Leicester City ile Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Leicester City - Tottenham maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Leicester City Tottenham maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Leicester City-Tottenham maçı hangi kanalda? Leicester City ne zaman, saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

LEİCESTER CİTY-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Leicester City ve Tottenham maçı 11 Şubat Cumartesi günü 18.00'da gerçekleşecek.

LEİCESTER CİTY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City ve Tottenham arasında İngiltere Premier lig maçı, BeinSport 5 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

LEİCESTER CİTY-TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leicester City ve Tottenham maçı, King Power Stadyumu'nda oynanacak.